За 9 месяцев 2022 года бюджет нацпроекта «Здравоохранение» исполнен на 71%

Минфин России представил данные по кассовому исполнению расходов федерального бюджета за первые девять месяцев 2022 года на реализацию национальных проектов. Бюджет нацпроекта «Здравоохранение» за этот период был исполнен на 70,9% (264,4 млрд рублей из заложенных на 2022 год 373,1 млрд рублей). Для сравнения: за первые девять месяцев 2021 года профильный нацпроект был исполнен на 78% (199 млрд рублей из 255,35 млрд рублей).

Наименее исполненными за девять месяцев 2022 года оказались бюджеты входящих в нацпроект федеральных проектов «Первичная медико-санитарная помощь» – на 50% (4,2 млрд из 8,5 млрд), «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» – на 52,2% (7,9 млрд рублей из 15,2 млрд рублей), «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» – на 52,8% (11,7 млрд рублей из 22,1 млрд рублей).

Федпроект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» был исполнен на 55,4% (55,4 млрд рублей из 99,9 млрд рублей), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – на 57,2% (14,6 млрд рублей из 25,6 млрд рублей), «Развитие экспорта медицинских услуг» – на 75% (20,25 млн из 27 млн рублей).

Наибольший процент исполнения за первые девять месяцев 2022 года зафиксирован у федпроектов «Развитие сети НМИЦ и внедрение инновационных медицинских технологий» – 85,8% (9,2 млрд рублей из 10,7 млрд рублей), «Борьба с онкологическими заболеваниями» – 84,5% (160,3 млрд рублей из 189,6 млрд рублей), а также «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» – 75,4% (897 млн рублей из 1,2 млрд рублей).

Для сравнения: за аналогичный период 2021 года федпроект «Борьба с онкозаболеваниями» был исполнен на 86,5% (158,7 млрд рублей из 183,6 млрд рублей), «Развитие сети НМИЦ и внедрение инновационных медицинских технологий» – на 99,1% (11,2 млрд рублей из 11,3 млрд рублей), «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» – на 96% (3,1 млрд рублей из 3,28 млрд рублей).

За весь 2021 год кассовое исполнение бюджета нацпроекта «Здравоохранение» составило 95,2% от планового значения (243,35 млрд рублей из 255,55 млрд). К 1 декабря 2021 года этот показатель составлял 86,9%, в целом за 2020 год – 96,1%.

Бюджет профильного нацпроекта оказался одним из наименее исполненных в 2021 году: 11–12-е место из четырнадцати. На 100% исполненными оказались три федеральных проекта – «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» (11,3 млрд рублей), «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (почти 3,3 млрд рублей) и «Развитие экспорта медицинских услуг» (27 млн рублей).