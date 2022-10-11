Как радиофармпрепараты меняют подход к терапии онкологических заболеваний

Борьба против рака носит мультидисциплинарный характер. Победить его можно, лишь объединив усилия врачей различных специальностей. К антираковому арсеналу – химиотерапии, хирургии и лучевой терапии – активно подключилась и ядерная медицина. В частности, речь идет о терапевтических процедурах с применением радиофармпрепаратов, что в сочетании с уже обозначенными методами лечения значительно повышает эффективность комбинированного лечения даже запущенных форм рака.

Такие методики можно охарактеризовать сравнительно невысокой степенью болевых ощущений при их проведении, малоинвазивностью, быстрым периодом восстановления.

Сегодня мы исследуем эффективные комбинации химиотерапевтических схем в сочетании с радионуклидной терапией и ожидаем здесь очень серьезные результаты. Могу сказать, что за последние пару лет российская ядерная медицина, в том числе разработка и производство собственных радиофармпрепаратов, благодаря поддержке Минздрава России совершила существенный рывок. Сегодня крупные российские медицинские центры, уходя от зависимости от иностранных РФП, занимаются разработкой и синтезом собственных препаратов, в том числе благодаря внедрению так называемых ядерных аптек.

Так, в 2020 году мы и наши коллеги из Российского научного центр радиологии и хирургических технологий им. академика А. М. Гранова получили государственное задание на разработку собственных радионуклидов. Для чего они нужны?

Во-первых, это диагностика. Процедура ОФЭКТ, ПЭТ/КТ у всех уже на слуху.

Говоря простым языком, РФП – это радиоактивные изотопы, связанные с биологическими молекулами (белками альбумина, например), при помощи которых можно таргетно взаимодействовать с тканями человека. Иными словами, транспортная молекула ищет «цель» – пораженную клетку – и «приводит за собой» радиоактивный изотоп, который или ее «подсвечивает», делая видимой для врача, или ее уничтожает.

Во-вторых, это лечение. Терапия с применением РФП может быть супертаргетной, то есть попадать точно в мишень – в опухолевые клетки, не повреждая при этом окружающие здоровые ткани.

Нужно понимать, что радионуклидная терапия только начинает развиваться. Вот, например, лютеций-177, применяемый в терапии больных раком предстательной железы с костными метастазами, пока используется только в нашем центре. При этом, по нашим подсчетам, стоимость процедуры с применением российского лютеция-177 будет в разы ниже аналогичной манипуляции за рубежом.

К концу клинических испытаний подошли еще три революционных препарата на основе рения, лютеция и актиния, которые совсем скоро будут зарегистрированы. Будем и дальше продолжать работать в этом направлении.

Сегодня в активе российских онкологов около 10 радионуклидных препаратов. Часть из них не лечебные, а обезболивающие. Например, самарий-153 и стронций снимают боль при метастазах в костях. К терапевтическим относится также иттрий, который применяется в процедуре радиоэмболизации печени. Его применяют в Австралии, где подобная процедура стоит 60 тысяч австралийских долларов. У нас эти затраты в три раза меньше для страны, а для самого пациента абсолютно бесплатны.

Также для подобной процедуры планируется апробация препарата на основе рения-188. Сейчас этот радиофармпрепарат применяется для лечения хронических синовитов коленных суставов. Это не онкологическое заболевание, но тем не менее процедура крайне востребована, мы делаем ее у себя в центре. Дело в том, что рений, вводимый в сустав, убирает боль при тяжелых воспалениях. До его появления больные были вынуждены постоянно сидеть на обезболивающих препаратах.

Говоря о технологиях ядерной медицины, не нужно забывать, что они справляются не только с онкологическими, но и с кардиологическими заболеваниями, с артритами и многим другим. Это большая территория, которую мы успешно осваиваем и будем осваивать.

Полная версия интервью Андрея Каприна, посвященная в том числе теме ядерной медицины и радиофармпрепаратов, вышла на телеканале «Доктор».

gxpnews