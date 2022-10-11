ФАС согласовала цену на первую отечественную вакцину от пневмококковой инфекции

ФАС России согласовала цену на первую отечественную тринадцативалентную пневмококковую вакцину Пнемотекс от «Нанолек» на уровне 1,38 тысячи рублей за дозу. В настоящее время в стране доступна только одна тринадцативалентная вакцина от пневмококковой инфекции – Превенар 13 от американской Pfizer. Ее производство по полному циклу локализовано на заводе «Петровакс».

Пнемотекс еще не поступила в гражданский оборот.

Предельная цена на Превенар 13, согласно ГРЛС, также составляет 1,38 тысячи рублей за единицу.

В мае 2022 года Pfizer подала документы на пересмотр цены на свою вакцину, однако ФАС ее повышение не согласовала. Весной этого года ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава дважды не смогло закупить препарат: Компания «Петровакс» не выходила на аукционы, так как ожидала решения о пересмотре предельной цены на Превенар 13. В августе, тем не менее, ФКУ удалось закупить вакцину от Pfizer по зарегистрированной на нее цене.

В конце сентября стало известно, что площадка компании «Нанолек» в Кировской области включена в регудостоверение вакцины для профилактики пневмококковой инфекции, ранее производимой только южнокорейской SK Biosciences.

Сейчас по НКПП от пневмококковой инфекции препаратом Превенар 13 прививают только детей в возрасте 2, 4,5 и 15 месяцев. В «Нанолек» рассчитывают распространить вакцинацию препаратом Пнемотекс и на аудиторию других возрастов – детей и взрослых.