Американская Bio-Rad намерена за $10 млрд купить голландского производителя тестов Qiagen Американский производитель лабораторного оборудования и реагентов для клинической диагностики Bio-Rad Laboratories Inc ведет переговоры об объединении с голландским производителем тест-систем Qiagen. Сделка оценивается в сумму более $10 млрд. В 2020 году компанию Qiagen за $11,5 млрд планировал приобрести другой крупный поставщик лабораторного и диагностического оборудования из США – Thermo Fisher Scientific, но более половины акционеров Qiagen сделку не поддержали. По оценкам издания The Wall Street Journal, ознакомившегося с предварительными параметрами возможной сделки между Bio-Rad и Qiagen, это слияние может стать одним из крупнейших на рынке медицинской диагностики, выросшего за счет пандемии COVID-19 и увеличения спроса на анализы. На момент закрытия торгов 10 октября, как пишет The Wall Street Journal, рыночная стоимость Qiagen составляла почти $10 млрд, Bio-Rad – $11,6 млрд. Американская Bio-Rad Laboratories Inc основана в 1952 году в Беркли (штат Калифорния). Организация производит оборудование для молекулярно-биологических исследований, в ее каталоге насчитывается более 8 тысяч наименований. Сейчас офисы компании находятся в 29 странах по всему миру, в том числе в России, Мексике, Великобритании, Японии. Выручка Bio-Rad в 2021 году составила $2,9 млрд. Российское ООО «Био-Рад Лаборатории» зарегистрировано в Москве в 1998 году. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании за 2021 год составила 4 млрд рублей, прибыль – 225,2 млн рублей. Компания Qiagen основана в Нидерландах в 1984 году. Организация разрабатывает и производит тест-системы для молекулярной диагностики, продукция Qiagen представлена в 25 странах мира. В 2021 году компания выручила $1,8 млрд. Российское ООО «Кайджен Рус» (головная компания которой – голландская Qiagen N.V) зарегистрировано в Москве в 2011 году. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании в 2021 году составила 397 млн рублей, убыток – 20,4 млн рублей. В конце апреля 2022 года глобальная компания заявила о приостановке коммерческой деятельности в России, после этого с российского рынка пропал тест QuantiFERON-TB Gold, считавшийся «золотым стандартом» для определения латентной формы туберкулеза легких. В марте 2020 года Thermo Fisher Scientific анонсировала приобретение голландской Qiagen. Сделка должна была состояться во второй половине 2021 года и стать вторым в истории Thermo Fisher крупным приобретением после покупки в 2014 году за $13,6 млрд компании LifeTechnologies. За поглощение Qiagen американская компания собиралась заплатить $11,5 млрд собственными и заемными средствами, однако сделка не состоялась, потому что во время голосования акционеров Qiagen продажу поддержали 47% (минимальный порог – 66,7%). Причиной отказа стала предложенная за компанию сумма – акционеры сочли ее слишком низкой, потому что после начала пандемии COVID-19 стоимость Qiagen значительно выросла. Источник: The Wall Street Journal

