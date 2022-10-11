В Подмосковье построят производство ингаляторов и кислордных масок за 225 млн рублей

Компания «Основной элемент», принадлежащая Денису Лаврову, установит на предприятии в технопарке «Лыткино» в Солнечногорске Московской области автоматизированные линии по производству ингаляторов – баллончиков с газовой кислородной смесью и кислородных масок. Объем инвестиций в проект составит около 225 млн рублей.

Новая производственная площадка будет выпускать в месяц до 150 тысяч кислородных масок и ингаляторов. Линии будут запущены до конца ноября 2022 года.

«Основной элемент» принадлежит Денису Лаврову. Компания занимается производством медизделий с 2017 года. У «Основного элемента» есть действующие производства в Красногорске и Серпухове. Выручка предприятия в 2021 году составила 123,9 млн рублей, чистая прибыль – 12,6 млн рублей.

В России два производителя ингаляторов – баллончиков с кислородно-газовой смесью, а кислородные маски только импортируются, говорит Денис Лавров.

В Москве компания «Глобус» локализовала производство дыхательных контуров для аппаратов искусственной вентиляции легких, респираторной и кислородной терапии, включая кислородные маски и контуры для анестезиологического оборудования и ИВЛ по технологии Hsiner Co. На первом этапе планируется выпускать 400 тысяч изделий в год. Объем инвестиций в проект – 100 млн рублей.