Суды конфисковали имущество экс-главы Минздрава Республики Алтай и его помощника

Суды общей юрисдикции Республики Алтай удовлетворили иски региональной прокуратуры и конфисковали более 5,8 млн рублей, принадлежавших экс-министру здравоохранения региона Сергею Коваленко, а также деньги и два автомобиля помощника Коваленко – Рустама Туюнчекова. Бывших чиновников обвиняют в получении крупных взяток от пяти компаний за содействие при заключении госконтрактов на поставку медтехники и средств индивидуальной защиты в региональные клиники.

Решение об обращении в доход государства 5,8 млн рублей Сергея Коваленко принял Майминский районный суд Республики Алтай. В прокуратуре региона отметили, что деньги были обнаружены при обыске по месту жительства бывшего регионального министра здравоохранения и законность источников эти средств «ответчиком не подтверждена».

Автомобили Рустама Туюнчекова, «оформленные на третьих лиц», изъял Горно-Алтайский городской суд. Их общую стоимость оценили в 1,9 млн рублей. Кроме того, в жилом помещении Туюнчекова и квартире близкого родственника его супруги сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 6,1 млн рублей наличными. Эти деньги также были конфискованы.

Общая сумма изъятых судами денег и стоимость транспортных средств составляет более 13,9 млн рублей. Решения судов уже исполнены – в доход государства перечислено более 12 млн рублей, автомобили переданы для реализации в Межрегиональное территориальное управление Росимущества по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Сергея Коваленко и Рустама Туюнчекова обвиняют в получении взятки, совершенном организованной группой, в крупном и особо крупном размерах (п. «а», «в» ч. 5 и по ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как считают в правоохранительных органах, чиновники получили от представителей пяти компаний в общей сложности 16 млн рублей за содействие при заключении госконтрактов на поставку в клиники республики медтехники и средств индивидуальной защиты.

Слушание уголовного дела началось в Горно-Алтайском городском суде 29 марта 2022 года, тогда же суд продлил бывшим чиновникам содержание под стражей на полгода. Фигуранты признают вину частично.