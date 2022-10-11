Правительство расширило перечень попадающих под льготное кредитование импортных товаров

В России расширили программу льготного кредитования закупок импортной продукции. В список попали новые виды товаров, в частности, ветеринарные вакцины и медизделия для протезирования. Также правительство сократило финансирование льготных кредитов за счет бюджета — с 37 млрд до 2 млрд руб.

Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции. Был расширен перечень таких товаров. В частности, в него попали ветеринарные вакцины, различные виды медизделий для протезирования, слуховые аппараты и кардиостимуляторы. Соответствующее постановление № 1781 от 07.10.2022 опубликовано на портале правовой информации.

Были добавлены следующие коды ТН ВЭД ЕАЭС:

3002 14 000 0 (иммунологические продукты, смешанные, не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи);

3002 15 000 0 (иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи);

3002 42 000 0 (вакцины ветеринарные);

3004 10 000 5 (антибиотики на основе пенициллинов, прочие);

3004 10 000 8 (антибиотики на основе стрептомицинов, прочие);

3004 31 000 0 (препараты, содержащие инсулин);

3004 50 000 2 (витаминные препараты, прочие);

3004 90 000 1 (содержащие йод или соединения йода: прочие);

3004 90 000 8 (прочие);

9021 10 800 9 ­­(приспособления ортопедические, шины и прочие приспособления для лечения переломов: специально предназначенные для использования исключительно в имплантатах, применяемых в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии: прочие);

9021 29 000 (зубы искусственные и стоматологические соединительные детали: прочие);

9021 31 000 0 (суставы искусственные);

9021 39 (прочие);

9021 39 100 0 (глазные протезы);

9021 39 900 0 (прочие);

9021 40 000 0 (аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей);

9021 50 000 0 (кардиостимуляторы, кроме частей и принадлежностей).

Также правительство уменьшило финансирование льготных кредитов за счет бюджета. Вместо ранее выделенных на программу 37 млрд руб., будет предоставлено 2 млрд руб. Такое распоряжение № 2930 от 06.10.2022 подписал премьер Михаил Мишустин.

Специальная программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была запущена в мае. В ее перечень вошли лекарства, фармпродукция и другие товары и материалы. С помощью программы импортеры могут взять заем по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта, писал «ФВ».

Фото: dashu83/ru.freepik.com

Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik