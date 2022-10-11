Россельхознадзор: в России есть аналоги всех иностранных ветпрепаратов

Все продающиеся в России ветеринарные препараты имеют отечественные аналоги. Не планируется прекращать поставки иностранных ветпрепаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

«Что касается аналогов, то, как мы неоднократно заявляли, практически по всем ветеринарным препаратам есть отечественные аналоги, как для сельхозживотных, так и для домашних. Вместе с тем закрываться от международной торговли Россия не намерена. Однако есть закон, и его нужно исполнять», – заявили в пресс-службе.

Как напомнили в ведомстве, депонирование вакцинных штаммов регламентировано Федеральным законом «О биологической безопасности в Российской Федерации». Согласно этому закону, все штаммы патогенных микроорганизмов и вирусов, используемые при производстве зарегистрированных в России лекарственных средств для ветеринарного применения, подлежат обязательному депонированию в российских коллекциях патогенных микроорганизмов и вирусов. Это касается и отечественных, и зарубежных производителей.

Специалисты Россельхознадзора неоднократно с 2021 года предупреждали иностранных производителей и отраслевые союзы об изменениях в законодательстве страны, касающихся не только ветпрепаратов, но и медицинских.

«В июле 2022 года Россельхознадзор провел совещание с зарубежными производителями, на котором были достигнуты договоренности о представлении согласованных с государственными коллекциями графиков депонирования штаммов, которые зарубежными производителями до сегодняшнего дня не исполнены. Более того, у зарубежных производителей было два года с момента вступления в силу федерального закона о биобезопасности и действия переходного периода, чтобы собрать необходимые для депонирования сведения», – заявили в ведомстве.

По данным Россельхознадзора, такая ситуация представляет определенную угрозу биологической безопасности России, в особенности когда речь идет про живые (аттенуированные) вакцинные штаммы.

«При сокрытии образцов вакцинных штаммов под предлогом коммерческой тайны возникают опасения в возможности умышленного редактирования используемых штаммов для конкретного рынка. То есть производитель может вмешиваться в состав штамма или вводить в состав вакцины элементы, которые не должны содержаться в ней. При отсутствии эталонного образца контролирующие органы не могут ни выявить такие манипуляции, ни подтвердить безопасность используемой вакцины», – уверены в ведомстве.

Издание РБК 11 октября со ссылкой на Ассоциацию ветеринарных фармацевтических производителей сообщило о том, что из-за новых требований российского законодательства могут возникнуть проблемы с поставками в РФ импортных вакцин для животных. В ассоциацию входят четыре компании – MSD Animal Health, Elanco, Boehringer Ingelheim, Zoetis, поставляющие на российский рынок около 47% всех импортных ветеринарных лекарственных препаратов.

gxpnews