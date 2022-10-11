Инсулины включены в программу льготного кредитования импортных госзакупок

Правительство РФ вновь расширило номенклатуру программы льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. В обновленный перечень в том числе вошли препараты, содержащие инсулин (ТН ВЭД 3004 31 000 0), а также различные виды медизделий. В то же время финансирование программы значительно сократилось – с 37,1 млрд рублей до 2,1 млрд рублей.

Номенклатура программы льготного кредитования также дополнена иммунологическими продуктами, не расфасованными (ТН ВЭД 3002 14 000 0) и расфасованными для розничной продажи (3002 15 000 0), лекарствами, содержащими витамины (ТН ВЭД 3004 50 000 2), препаратами для розничной продажи, содержащими йод или его соединения (ТН ВЭД 3004 90 000 1).

Что касается медизделий, в обновленный перечень вошли приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи, шины и другие приспособления для лечения переломов, искусственные части тела, аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности.

Специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции правительство запустило в мае 2022 года. Тогда сообщалось, что на ее реализацию будет выделено более 37 млрд рублей. Теперь правительство сократило финансирование программы до 2,1 млрд рублей.

Срок, на который компании могут получить кредит, зависит от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует один год. Для оборудования и средств производства – три года.

В мае в перечень приоритетной импортной продукции вошли лекарства, содержащие пенициллины или их производные, антибиотики и препараты, состоящие из смеси двух или более компонентов, предназначенные для использования в терапевтических или профилактических целях, вата, марля, бинты, а также хирургические или стоматологические материалы, кровоостанавливающие средства, контрастные препараты для рентгенографических обследований, диагностические реагенты, предназначенные для введения больным, зубные цементы и материалы для пломбирования зубов и приспособления для стомического использования, а также плацебо и наборы обезличенных препаратов для проведения клинических исследований.

В июне правительство уже расширяло программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. Тогда перечень пополнили препараты, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов и расфасованные для розничной продажи, контрацептические средства на основе гормонов и сухие молочные смеси для детского питания.