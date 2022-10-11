Wildberries вводит автоматический контроль за сегментом БАД

Маркетплейс Wildberries вводит автоматический контроль загружаемых на платформу БАД. Система работает через сопоставление с сертификатами ЕЭК.

Wildberries вводит автоматическую проверку БАД по сертификатам ЕЭК. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор компании Татьяна Бакальчук. Представители отрасли рассказали «ФВ», что разговоры о подобных механизмах контроля ведутся уже давно.

Система контроля на маркетплейсе заработает 13 октября. «Мы первые сделали интеграцию с реестром сертификатов на БАД, который ведет ЕЭК. С этого четверга все товары в категории БАД будут проходить проверку: если имеют аккредитацию, допускаются к продаже, если нет — то не допускаются», — сказала Бакальчук.

Согласно схеме, если номер свидетельства БАД есть в реестре, то он отобразится на площадке — в противном случае позиция будет удалена с сайта.

Отрасль позитивно отреагировала на новость, отметив нехватку регуляторики в сегменте БАД. Дистанционная торговля биологически активными добавками была разрешена с 1 января 2021 года, но следующих за этим механизмов контроля внедрено не было, напоминает исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков. «По сути были сняты все ограничения, но контролирующих мер вводить не стали», — сказал он. Жестков отметил, что в связи с этим Союз не единожды общался с компаниями о необходимости введения критериев контроля добавок на сайтах.

«Wildberries — первый маркетплейс, который внедрил систему синхронизации БАД, представленных на сайте, с единым реестром свидетельств о государственной регистрации. Мы считаем, что это большой вклад в создание безопасной среды для онлайн-покупателей», — резюмировал Жестков.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор подал в суд на основательницу Wildberries. Надзорный орган намеревался закрыть на онлайн-ресурсе раздел с БАД и витаминами из-за угрозы контрафакта и отравления. Позже за маркетплейс вступились сами продавцы БАД — они попросили не блокировать сегмент на площадке.

Руслан Мавлиханов

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