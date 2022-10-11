Алексей Репик перестал быть основным владельцем «Р-Фарм»

Состав совладельцев «Р-Фарм Холдинга» раскрыт в сентябрьской презентации компании для инвесторов к дебютному выпуску облигаций (есть у Vademecum).

«Р-Фарм Холдингу» принадлежит 89% «Р-Фарм». По 33% в «Р-Фарм Холдинге» – у гендиректора «Р-Фарм» Василия Игнатьева, замгендиректора Валерии Даевой и директора по правовому обеспечению «Р-Фарм» Ольги Курьяновой. Еще 1% «Р-Фарм Холдинга» – у финансового директора Андрея Смирнова. RJ Pharma Holdings Limited владеет 1% «Р-Фарм», бенефициары кипрской компании не раскрываются. Остальные 10% – у японской Mitsui.

Алексей Репик обозначен как основатель и председатель совета директоров группы.

«Р-Фарм» принадлежал Репику до 2017 года, когда 10% компании приобрела японская Mitsui. Остальные 90% Алексей Репик тогда стал контролировать через «Р-Фарм Холдинг». Кипрская компания появилась среди акционеров в 2018 году: тогда «Р-Фарм Холдингу» Репика стало принадлежать 89%. В отчетности по МСФО «Р-Фарм» говорится, что конечный контроль над группой на конец 2021 года – у Алексея Репика. В проспекте облигаций от августа 2021 года Репик также указан единственным владельцем «Р-Фарм Холдинга».

Когда произошла смена собственников, равно как и текущий состав совладельцев «Р-Фарм Холдинга», в СПАРК-Интерфакс не раскрывается. В апреле 2022 года Репик передал пост гендиректора компании Ольге Куряновой, сейчас записи о руководителях нет. В базах по проверке контрагентов – например, «Эксчек Про» – указано, что запись об учредителе удалена в конце мая 2022 года.

В «Р-Фарм» отказались от комментариев по поводу перехода прав собственности компании.

Аналогичная смена владельцев произошла в июле 2022 года в компании «Р-Фарм Интернешнл», до этого на 100% принадлежавшей Алексею Репику. По 33% в «Р-Фарм Интернешнл» теперь у Василия Игнатьева, Ольги Курьяновой и Валерии Даевой, а 1% – у Андрея Смирнова.

Московская биржа в ноябре 2021 года зарегистрировала программу облигаций «Р-Фарм» объемом до 35 млрд рублей. Дебютный выпуск был запланирован на сентябрь с объемом размещения 5 млрд рублей.

Выручка «Р-Фарм» за первые полгода 2022 года выросла на 30% – до 100 млрд рублей, следует из презентации, EBITDA – на 33% – до 20 млрд рублей.

Несколько собственников фармбизнеса в последние месяцы передали активы сторонним структурам. Депутат Госдумы Евгений Нифантьев передал права владения 99,99% ООО «Нео-Фарм», управляющего одноименной сетью аптек, закрытому паевому инвестиционному фонду «Здравинвест». Структура «Ростеха» вышла из числа учредителей производителя вакцин «Фарм Эйд лтд».

Фото: deloros.ru

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