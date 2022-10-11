«Сбермаркет» запустил самовывоз лекарств из «Магнит Аптека»

Онлайн-сервис доставки СберМаркет запустил услугу самовывоза безрецептурных и рецептурных лекарств из 625 точек «Магнит Аптека» в 81 городе России. Пользователи могут забронировать товары и забрать их в любой удобной точке сети.

Оформить заказ легко, на главной странице мобильного приложения СберМаркета сеть «Магнит Аптека» уже добавлена в фильтр «самовывоз». Нужно определиться с товарами и положить их в корзину, а затем выбрать ближайшую аптеку, в которой можно получить заказ.

Запуск услуги самовывоза из «Магнит Аптека» на СберМаркете упростит покупку необходимых лекарств и других товаров — теперь достаточно сделать несколько кликов и прийти за заказом.

На данный момент клиентам СберМаркета доступен самовывоз рецептурных препаратов и доставка безрецептурных лекарств из более чем 2470 аптек. В наличии – более 20 000 тысяч наименований товаров. Самые популярные безрецептурные препараты по итогам I полугодия 2022 года (по данным продаж СберМаркета): Мирамистин, Терафлю, Ингавирин, Лизобакт, Парацетамол, Арбидол и Риностоп.

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