Минфин предложил меры поддержки сферы закупок в условиях частичной мобилизации

Минфин внес в Правительство РФ новые меры поддержки участников закупочного процесса в условиях частичной мобилизации. В ведомстве полагают, что изменения, которые предложено внести в некоторые постановления правительства, позволят снизить риски неисполнения контрактов.

Согласно документу, ведомство предлагает установить возможность изменять условия контракта (сроки исполнения и стоимость), если при его выполнении возникли «не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией».

Еще одно предложенное изменение касается вопроса включения поставщика в реестр недобросовестных поставщиков. Предлагается установить, что поставщик будет защищен от включения в такой реестр, если причиной неисполнения контракта является мобилизация, которую предлагается признать обстоятельством непреодолимой силы.

Минфин также предлагает предусмотреть полное списание госзаказчиками неустоек, начисленных за неисполненные или ненадлежащее исполнение контрактов. Однако отмечается, что данная мера поддержки применима только в том случае, если сложности с исполнением контракта возникли по причинам, связанным с мобилизацией.

Кроме того, в ведомстве предлагают уточнить ряд положений, регламентирующих порядок организации документооборота при проведении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, отобранных правительством для проведения госзакупок. Например, предлагается установить правило, что вся закупочная документация размещается в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, но при этом не публикуется на сайте ЕИС.

В марте 2022 года Госдума сразу в трех чтениях приняла нацеленный на противодействие санкциям законопроект, в частности позволяющий госзаказчикам закупать лекарства, медизделия и технические средства реабилитации у единственного поставщика. Президент Владимир Путин утвердил закон 8 марта. Ведение реестра единственных поставщиков лекарств и медизделий, которые не имеют российских аналогов и изготовление которых осуществляется единственными производителями из иностранных государств, не вводивших в отношении России «ограничительных мер экономического характера», возложено на Минпромторг.

В апреле Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий правила проведения госзакупок, в том числе лекарств и медизделий, у единственного поставщика. В конце июня Владимир Путин утвердил соответствующий закон.

Согласно изменениям, внесенным в 44-ФЗ «О контрактной системе» и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», все госорганизации могут закупать лекарства, расходные материалы и медизделия у единственных производителей из России или стран, не вводивших ограничительные меры, при условии соблюдения лимитов закупок в 50 млн и 250 млн рублей соответственно. Также госзаказчики получили право изменять объем поставок медизделий, расходных материалов или лекарств по соглашению с поставщиком на 30% (вместо регламентированных ранее 10%). Требования к минимальному объему инвестиций единственного поставщика для офсетных контрактов снижены с 1 млрд до 100 млн или 400 млн рублей, в случае если контракт заключается для нужд нескольких регионов.