Аптечная сеть Walgreens приобрела компанию по надомному уходу за пациентами

Американский аптечный ритейлер Walgreens Boots Alliance (WBA) 11 октября объявил, что консолидировал активы компании CareCentrix, предоставляющей услуги по послеоперационному и домашнему уходу. WBA, уже владевшая 55% в CareCentrix, за $392 млн выкупила оставшиеся 45%.

Ожидается, что сделка будет полностью закрыта в марте 2023 года. CareCentrix в составе аптечного ритейлера будет функционировать как отдельный бизнес.

В августе 2022 года Walgreens за $330 млн приобрела контрольный пакет (55%) акций CareCentrix. В настоящее время CareCentrix имеет свыше 7,4 тысячи пунктов обслуживания и обеспечивает уход за более чем 19 млн пациентов. Компания предлагает свои услуги по уходу на дому в период реабилитации после операции, предоставлению медоборудования, введению инфузий и оказанию паллиативной помощи на дому. В 2021 году выручка CareCentrix составила порядка $1,5 млрд.

В 2021 году стало понятно, что Walgreens смещает свое внимание с аптечного бизнеса на проекты по оказанию медпомощи. В октябре прошлого года аптечный ритейлер инвестировал $5,2 млрд в сеть клиник первичной помощи VillageMD. Walgreens планирует открыть не менее 600 клиник в США к 2025 году и порядка тысячи клиник – к 2027 году.

Штаб-квартира WBA расположена в городе Дирфилд (США, штат Иллинойс). Выручка компании в 2021 году составила $132,51 млрд, чистая прибыль – $2,54 млрд.

В сентябре 2022 года одна из крупнейших американских аптечных сетей CVS Health заключила соглашение о приобретении за $8 млрд компании Signify Health, предоставляющей медицинские услуги на дому.