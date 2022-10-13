«Лента» запустила доставку лекарств из аптек «Алоэ»

«Лента», одна из крупнейших мультиформатных розничных сетей России, начала доставлять лекарственные средства из аптек «Алоэ».

Проект стартовал в тестовом режиме в четырех аптеках Санкт-Петербурга. Пользователи сервиса «Лента Онлайн» смогут заказать лекарственные средства, которые отпускаются без рецепта, из аптек федеральной сети «Алоэ» (холдинг БСС). На этапе запуска проекта покупателям доступно более тысячи уникальных наименований, их можно оплатить и получить в одном заказе вместе с товарами из «Ленты». Ассортимент будет расширен до 20 000 позиций.

Для интеграции проекта специалисты компании доработали настройки системы SAP, чтобы «Лента» могла выступать агентом при продаже товаров и услуг других продавцов. Универсальный API-интерфейс позволяет оперативно интегрироваться с новыми продавцами в части ассортимента, остатков, складов, цен и статусов по заказам.

Директор по онлайн-сервисам компании Дмитрий Иванов рассказал: «Мы сохраняем стратегический приоритет по наращиванию доли рынка во всех каналах продаж, в частности за счет развития партнерств с онлайн-площадками в разных нишах. Сотрудничество с федеральной аптечной сетью «Алоэ» позволит расширить ассортиментное предложение безрецептурными лекарственными препаратами, которые будут доступны на нашей онлайн-витрине. Мы видим в этом перспективы и планируем развивать партнерство по данному направлению».

«Лента» планирует масштабировать сервис доставки лекарственных препаратов в Москве и других регионах.

Компания начала сотрудничать с федеральной аптечной сетью «Алоэ» в августе 2021 года. Сегодня аптечные точки работают в 180 магазинах торговой сети.

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