Российская компания займется фармацевтическим софтом

Компания «СимургФарм» готовит к выводу на рынок российское программное обеспечение (ПО) «Симург/Simurg» для количественной фармакологии, биостатистики и поддержки принятия решений в области разработки инновационных лекарственных средств, дженериков и биоаналогов. Simurg использует российские облачные технологии для вычислений и станет универсальным инструментом для создания лекарств в коммерческих компаниях, а также исследований и образовательных программ в академических учреждениях.

Программное обеспечение будет реализовано на модульной платформе — обработка данных в фарме часто не требует полного функционала, поэтому подключенные к сервису пользователи смогут подобрать именно те модули, которые нужны им для решения конкретной задачи. «Это платформа для аналитики и моделирования данных, — рассказал генеральный директор «СимургФарм» Кирилл Жуденков. — ПО Simurg не заменит полностью клинические исследования, но позволит сократить их количество. Регистрация препаратов в любом случае будет осуществляться по итогам клинических исследований». «Предложенный создателями Simurg инструментарий позволит отрасли экономить время и средства на проведение исследований, а пациентам — быстрее получать лечение», — подчеркнул он.

По словам Кирилла Жуденкова, ПО Simurg может быть зарегистрировано уже через год, после чего станет доступным для пользователей. На данный момент уже реализованы модули для популяционного моделирования в фармакокинетике и фармакодинамике. Академические и образовательные учреждения смогут получить программное обеспечение бесплатно, а коммерческие компании будут приобретать лицензию. В перспективе «СимургФарм» планирует оказывать услуги научного консультирования. Таким образом, заказчик сможет получить целый сервис «под ключ» с программным обеспечением, аналитикой и необходимым научным сопровождением.

ПО Simurg будет представлено 12 октября 2022 гоода на II Международном саммите по цифровой медицине и информационным технологиям в здравоохранении «Цифроайтимед» в рамках сессии «Цифровые технологии в медицине и фармации. Big Data в здравоохранении».

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