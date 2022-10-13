Правительство включило в Перечень ЖНВЛП новый препарат от COVID-19

Правительство внесло изменения в Перечень ЖНВЛП. В список внесены нирматрелвир и его комбинация с ритонавиром, применяемые при COVID-19.

Правительство оперативно внесло изменения в Перечень ЖНВЛП, без публичного рассмотрения. Соответствующее Распоряжение № 2927-р от 06.10.22 опубликовано на официальном портале правовой информации.

Минздрав в августе 2022 года включил в схемы лечения новой коронавирусной инфекции нирматрелвир+ритонавир. Препарат разработала Pfizer, в мире он известен под торговым наименованием Paxlovid. Компания пока проводит клинические исследования в России.

Российские аналоги препарата уже зарегистрированы. В апреле одобрен первый дженерик от «Промомед Рус» «Скайвира» с МНН нирматрелвир+ритонавир. В мае регудостоверение получил «Фармасинтез» на «Миробивир», это набор из двух МНН, в июне монопрепарат «Нирматрелвир ПСК» зарегистрировала компания «ПСК Фарма».

Первые две компании получили постоянную регистрацию на свои лекарства, у «ПСК Фарма» — ограниченное действие удостоверения, до 1 января 2023 года.

Перечень ЖНВЛП пересматривается не реже одного раза в год для обычных препаратов, как правило это происходит один раз год. Для препаратов для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотрено оперативное включение в перечень, согласно п. 9(2) Постановления № 872 от 28.08.2014 «Об утверждении правил формирования перечней лекарственных препаратов».

В соответствии с этим положением в октябре 2020 года в Перечень ЖНВЛП внесены фавипиравир, левилимаб и олокизумаб, в декабре того же года — ремдесивир, а в марте текущего года – молнупиравир.

Елена Калиновская

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