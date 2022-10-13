Biogen может назначить генеральным директором бывшего главу исследовательcкого отдела J&J

Biogen может нанять бывшего главу отдела исследований и разработок J&J Матаю Маммена в качестве директора компании. Нынешний генеральный директор Biogen уходит в отставку на фоне провала препарата против болезни Альцгеймера Aduhelm.

Biogen рассматривает соучредителя компании Theravance и бывшего руководителя отдела исследований и разработок Johnson & Johnson Матаю Маммена в качестве нового генерального директора, сообщает STAT News.

Нынешний генеральный директор Biogen Мишель Вунатсос занял свой пост в 2016 году, до этого он работал в должности коммерческого директора. Компания объявила о том, что он покинет свой пост в мае, как только будет найден преемник. Также Biogen сообщила, что сократит отдел продаж препарата для лечения болезни Альцгеймера Aduhelm и урежет расходы на фоне коммерческого провала лекарства. Производитель хочет сэкономить 1 млрд долл. в год.

Маммен ушел из Johnson & Johnson в начале августа, чтобы, как указано в пресс-релизе компании, искать «другие возможности». Он присоединился к J&J в 2017 году, возглавив отдел исследований и разработок в подразделении компании Janssen. Маммен руководил проектами, связанными с терапией CAR-T. В результате его усилий в начале этого года в США одобрили препарат Carvykti для лечения миеломы.

FiercePharma пишет: если Biogen выберет Маммена, компания сконцентрируется на научном направлении своей деятельности. Для производителя это особенно важно в свете новых положительных данных с испытаний препарата против болезни Альцгеймера lecanemab, который Biogen разрабатывает вместе с Eisai. FDA будет рассматривать заявку на одобрение lecanemab в январе.

Николай Соколов

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