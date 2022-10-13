Материалы по делу Шпигеля не могут передать в Генпрокуратуру из-за жалобы защиты

Следствие не может направить материалы расследования по делу Бориса Шпигеля в Генпрокуратуру из-за жалобы его адвокатов. Защита бизнесмена обжаловала решение суда об ограничении сроков ознакомления с делом. Само расследование было завершено в апреле.

Следствие полностью завершило расследование дела в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, пишет «Коммерсантъ». Его обвиняют в получении взяток от основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля. По данным издания, их защита, а также адвокаты еще четырех фигурантов ознакомились со 142 томами дела. Однако следствие не может направить материалы расследования в Генпрокуратуру на утверждение обвинения. Защита Шпигеля обжаловала решение Басманного райсуда об ограничении ее в сроках ознакомления с материалами дела, а дата рассмотрения жалобы адвокатов горсудом пока не назначена.

Решение, которое обжаловала защита, Басманный райсуд вынес в августе. Речь в нем шла о злоупотреблении своими правами со стороны защиты бизнесмена. Как следовало из обращения, с начала марта 2022 года защита бизнесмена начала читать почти полторы сотни томов дела, причем по ходатайству Шпигеля его ознакомление происходило отдельно от адвокатов. Следствие посчитало, что действия защиты были направлены на искусственное затягивание процесса ознакомления. В свою очередь, защита Шпигеля ссылалась на состояние здоровья бизнесмена, который почти все время с момента задержания находится в больнице следственного изолятора.

Борис Шпигель был задержан в марте прошлого года. Следствие обвиняет бизнесмена, его жену и директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. 5 апреля «Коммерсантъ» сообщил о завершении расследования дела Шпигеля.

Артем Косенок

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