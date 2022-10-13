В новые российские регионы доставили более 630 тонн медикаментов

Министерство здравоохранения Российской Федерации доставило в Донецкую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области более 630 тонн гуманитарной помощи, в том числе лекарства для лечения онкологических заболеваний и вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«В медицинские учреждения ДНР, Запорожской и Херсонской областей доставлено более 630 тонн гуманитарной помощи от Минздрава России. В составе груза лекарственные препараты, в том числе для лечения хирургических, онкологических, эндокринологических заболеваний», – цитирует Кузнецова ТАСС.

Кроме того, по его словам, в новые российские регионы доставили высокоэффективные отечественные вакцины для профилактики гриппа, коронавируса, в том числе «Спутник М» для подростков, а также вакцины от дифтерии и столбняка.

Гуманитарный груз распределят между региональными медучреждениями в соответствии с потребностью в каждом виде лекарственных средств.

Аптеки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей необходимо лицензировать.

Как стало известно ранее, 920 специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием из ЛНР, ДНР и Украины изъявили желание работать на территории Российской Федерации. Большинство из них планируют осуществлять профессиональную деятельность в Москве и Московской области, Ростовской области, Республике Крым, а также в Краснодарском крае.

gxpnews