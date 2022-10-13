ФАС поддержала отмену запрета онлайн-продажи лекарств аптечными ИП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддержала отмену запрета дистанционной продажи лекарств аптеками, принадлежащими индивидуальным предпринимателям (ИП). В надзорном органе данную меру считают дискриминацией, однако отменить ее может только Минздрав России. В июле Ассоциация независимых аптек обращалась с этой инициативой в различные ведомства.

Запрет «создает дискриминационные условия», а также «оказывает негативное влияние на обеспечение населения труднодоступных и малонаселенных регионов РФ лекарственными препаратами», сообщила ФАС в переписке с Минэкономразвития, на которую ссылаются «Известия».

В июле 2022 года Ассоциация независимых аптек направила несколько обращений с просьбой отменить данную меру в различные ведомства, последний раз – в Минэкономразвития. В ведомстве сообщили, что окончательное решение этого вопроса остается за Минздравом, который еще не выработал консолидированной позиции по этому вопросу. Минздрав запрашивал мнение Росздравнадзора по поводу отмены запрета, следует из письма министерства в Минэкономразвития.

Закон, разрешающий дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами, вступил в силу в апреле 2020 года. В мае того же года правительство России утвердило правила выдачи соответствующего разрешения Росздравнадзором. Там указано, что разрешение могут получить аптечные организации с лицензией на розничную торговлю лекарствами, за исключением ИП.

В октябре 2022 года депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», касающиеся проведения эксперимента по онлайн-торговле рецептурными препаратами. Обновленная версия закона вступит в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2026 года. Эксперимент онлайн-продажи рецептурных лекарств пройдет в Москве, Белгородской и Московской областях.