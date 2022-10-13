Станислав Смирнов: «Развитие фармотрасли диктует необходимость отдавать логистику на аутсорсинг»

О том, как система транспортировки и хранения лекарств становится для страны новой критически важной инфраструктурой, «Новостям GxP» рассказал руководитель отдела качества специализированного 3PL-оператора NC Logistic Станислав Смирнов.

Насколько в цепочке поставок лекарств от производителя до пациента важна логистическая составляющая?

Этап хранения и доставки лекарственных средств критически важен и для здоровья пациента, который получает этот препарат, и для производителя. Если с препаратом будет что-то не так, финансовые и репутационные потери понесет в первую очередь производитель.

При этом фармпредприятие не может, да и не должно обеспечивать всю цепочку поставки препарата. Его задача – производить лекарства. Собственные складские площади фармпроизводства, как правило, ограничены. И когда оно, допустим, готовится к сезонным заболеваниям, наращивает выпуск лекарств, услуги специализированного логистического оператора требуются, даже чтобы элементарно избежать затоваривания склада.

Большой объем заказов и от иностранных производителей. Их лекарства оператор забирает на таможенном складе, по команде клиента отгружает дистрибьютору или напрямую в аптеки. Но и при работе с отечественной фармкомпанией, завод которой расположен, скажем, в Центральной России, задачи по доставке препарата в разные регионы страны не становятся проще. Необходимы промежуточные пункты для хранения лекарств. И чем длиннее плечо доставки, тем сложнее контроль обеспечения качества холодовой цепи.

В чем состоит контроль качества перевозки лекарств?

Механизмов контроля множество, включая мероприятия по валидации транспортных средств и проверке состояния работы оборудования по всей цепочке доставки лекарств.

NC Logistic обладает собственным автопарком, также работаем с партнерами-перевозчиками, которых очень строго отбираем. Особенное внимание – транспортировке лекарств, которые должны храниться при низких температурах. В одной фуре такого товара может быть на сотни миллионов рублей – и таковы будут прямые финансовые потери, если машина сломается и лекарство, например, разморозится. Мы предлагаем услугу реайсинга и замены хладоэлементов: помимо того что препарат перевозится в рефрижераторе, он еще помещается в термоконтейнеры с хладоэлементами. Реайсинг поможет соблюсти температурный режим в течение многих часов даже в том случае, если фура встанет летом где-нибудь в степи.

Но обеспечение соблюдения холодовой цепи состоит также и в том, что у нас налажены контакты с партнерами, которые смогут перехватить при необходимости груз, требующий соблюдения специальных температурных режимов, на самых отдаленных участках маршрута.

Как выглядит склад специализированного 3PL-оператора?

У нас три локации: «Северное Домодедово», «Чехов-2» и индустриальный парк «Южные врата» – это 120 000 кв. м.

Из них 9000 палето-мест – это среднетемпературные холодильные камеры, обеспечивающие режим +2… +8 градусов. И 3000 палето-мест – в камерах с режимом, который рассчитан на хранение иммунобиологических препаратов при температуре до минус 30 градусов. Мы 24 часа в сутки семь дней в неделю уверены в своих возможностях провести планово-предупредительный ремонт, не выключая оборудование и не подвергая продукцию риску. Защиту от перебоев с электричеством дает наличие нескольких резервных сетей и мощных дизель-генераторов. Большой запас расходников и запчастей позволяет произвести ремонт даже в ночь на 5 января.

Все процессы обслуживает валидированная информационная система складского учета. Благодаря ей каждый участник цепи понимает, какие запасы есть на том или ином складе.

Растет ли спрос на услуги специализированных логистических операторов по мере развития фармрынка?

Последние три года я наблюдаю значительный рост объема запросов от наших клиентов. Они все лучше понимают, насколько важным является промежуточное логистическое звено, поскольку фармкомпания может потратить огромную сумму на производство лекарства, а оно будет испорчено из-за того, что решили немного сэкономить на хранении или перевозке.

Это эволюция рынка: сильные игроки, сотрудничающие с логистическими операторами, становятся еще сильнее, а слабые оказываются перед выбором – либо идти в ногу с трендами, либо столкнуться с трудностями.

В целом для производителя строительство собственных складских центров – это очень долгие инвестиции, тяжело окупаемые. Быстрое развитие фармотрасли диктует необходимость отдавать логистику на аутсорсинг. Кстати, такой подход стимулируется и законодательно. С 1 сентября начинает действовать положение о лицензировании фармдеятельности (приказ № 547 от 31 марта 2022 года).

Какую роль в усилении этого тренда сыграла пандемия коронавируса?

Пандемия и сформировала этот тренд. Наша компания стала одним из ключевых участников цепи по хранению противоковидных вакцин. Например, температурный режим для «Спутника V» – минус 18 градусов, не выше. До эпидемии при таких условиях перевозили и хранили относительно небольшие партии лекарств и вакцин. Работа с огромными объемами новой вакцины создала настоящий вызов для всех участников процесса и потребовала гигантского рывка инфраструктуры. В итоге вся цепочка изменилась – и у перевозчиков, и в лечебно-профилактических учреждениях. Во всех прививочных пунктах появились морозильные камеры и резервные мощности охлаждения на случай сбоев – раньше такого не было. Отмечу, что наша компания совместно с партнерами и Росздравнадзором принимала участие в реализации национального проекта по вакцинации страны от коронавирусной инфекции. Всех объединила общая цель – запустить вакцинацию страны. Каждый работал на максимум, и все понимали, что ошибиться нельзя.

Как наработки по доставке лекарств помогают при работе с зарубежными фармкомпаниями?

В международной логистике фармпрепаратов было некоторое замешательство в конце февраля и начале марта. Потом поставки наладились, пациенты по-прежнему получают свои лекарства. Фармпроизводители понимают свою ответственность перед потребителями и заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Перед тем как заключить договор с логистическим партнером, фармкомпании проводят аудит его деятельности. Клиент должен за несколько дней досконально изучить модель бизнеса, площадки и вынести вердикт. Кроме того, уже работая с нами, многие клиенты проводят такие аудиты не реже раза в год. У нас более 90 клиентов, и для нас аудиты – это в первую очередь обмен опытом. Развитая инфраструктура и отработанная модель транспортировки и хранения препаратов позволяют быть понятными для клиентов на каждом этапе, постоянно готовыми к любой профессиональной проверке. Это становится конкурентным преимуществом.

Впрочем, тренд 2022 года, который наверняка будет актуален в дальнейшем, – это не конкуренция, а сотрудничество логистических операторов. Мы с коллегами работаем в одном поле интересов, помогаем друг другу. Эти взаимосвязи и отлаженность бизнес-процессов формируют в стране новую, критически важную инфраструктуру по доставке лекарств.

gxpnews