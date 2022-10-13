За месяц число вакансий в медицине и фармацевтике увеличилось на 2%

Количество вакансий в медицине и фармацевтике с 11 сентября по 11 октября выросло на 2%, сообщает «ФВ» со ссылкой на данные stats.hh. Но за год отрасль показывает отрицательную динамику по этому показателю – с октября 2021 года предложений о найме стало меньше на 4%.

Кроме того, за год на 18% сократилось число кандидатов в поиске работы на рынке труда в медицине и фармацевтике. При этом за месяц показатель числа резюме показал рост на 8%.

«В третьем квартале 2022 года настроения на рынке труда работников сферы медицины и фармацевтики были более позитивными, чем представителей других отраслей. Представители сферы медицины и фармацевтики меньше других соискателей опасаются сокращений, больше других уверены в том, что смогут найти работу в течение следующих трех месяцев», – пишет издание.

Работники отрасли в числе тех, кто не готов снижать зарплатные ожидания, отмечает «ФВ».

gxpnews