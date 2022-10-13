MSD договорилась с Moderna о совместной разработке вакцины против рака

Компания MSD (Merck & Co. в Канаде и США) приняла решение о совместной разработке персонализированной мРНК-вакцины против рака с фармпроизводителем Moderna, сообщает Reuters. MSD получит аванс в размере $250 млн.

Экспериментальная вакцина Moderna mRNA-4157 проходит испытания в сочетании с препаратом MSD Keytruda для лечения пациентов с меланомой. Результаты исследований будут обнародованы в четвертом квартале этого года. Противораковая вакцина предназначена для генерации Т-клеток с учетом специфических мутационных сигнатур опухоли.

Поскольку объем рынка вакцин против COVID-19, как ожидается, сократится в последующие годы, Moderna возлагает надежды на свои вакцины, не связанные с коронавирусом: прививки от гриппа, респираторно-синцитиального вируса и другие, отмечает агентство.

Ранее стало известно, что немецкая биотехнологическая компания BioNTech, создавшая вместе с американской Pfizer одну из вакцин от коронавирусной инфекции, намерена в течение пяти лет вывести на рынок ряд вакцин на основе мРНК от онкологических заболеваний.

gxpnews