Компания, близкая «Россиуму» и «Региону», купила фармдистрибьютора «Джи Ди Пи»

Информация о новом владельце 10 октября появилась в СПАРК-Интерфакс. Сумма сделки и причина продажи не раскрываются.

По словам источников Vademecum на фармрынке, Беньямин Ковач с 12 октября переходит в «Джи Ди Пи» на должность советника гендиректора, а компанию возглавил Павел Шадрин, входивший в состав совета директоров «36,6» от группы «Регион». Сейчас он числится в совете директоров компании «Агра», принадлежащей инвесткомпании «Регион».

Группы «Регион» и «Россиум» с 2019 года консолидируют свои активы. Холдинговой компании «Доминанта» (бывшая «МКБ-Капитал») принадлежит 93,14% концерна «Россиум». Конечные бенефициары 80% «Доминанты» – три закрытых паевых инвестиционных фонда (ЗПИФ): «Партнерство», «Объединение» и «Концепция развития». Всеми ЗПИФ управляет компания «Регион Девелопмент», в которой 81% принадлежит Роману Авдееву, 19% – структурам «Региона». В 2020 году «Коммерсантъ» сообщал, что пайщиками ЗПИФ являются Роман Авдеев и бенефициар «Региона» Сергей Судариков. Еще 10% «Доминанты» принадлежит офшору Авдеева Intento Management и 10% – у ЗПИФ «М-Капитал», пайщиком которого является сама «Доминанта».

Доля Нестеренко находилась в залоге у Московского кредитного банка (МКБ), основным владельцем которого выступает «Россиум».

Владимир Нестеренко – бывший гендиректор «36,6». В конце 2020 года он выкупил у аптечной группы фармдистрибьютора «Джи Ди Пи». По итогам 2020 года компания вошла в ТОП15 поставщиков лекарственного госзаказа, а на коммерческом рынке работать перестала. Выручка «Джи Ди Пи» в 2021 году составила 20,7 млрд рублей, убыток – 12,48 млрд рублей.

В «Джи Ди Пи» сообщили, что Нестеренко планирует заняться исследовательскими проектами и «поиском новых продуктов и препаратов».

В «Россиуме» отказались от комментариев. В «Регионе» на запрос Vademecum не ответили.

Фото: today.kg

vademec