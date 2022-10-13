Аптеки просят разъяснить порядок начисления НДС на незарегистрированные препараты

Дело в том, что поставщики присылают на незарегистрированные лекарства накладные с 20% НДС, тогда как в п. 2 ст. 164 Налогового кодекса РФ указано, что при реализации зарубежных лекарств НДС должен составлять 10%, пояснили в ассоциации.

Ассоциация независимых аптек направила в ФНС России запрос с просьбой разъяснить, какой размер НДС необходимо начислять на незарегистрированные препараты. Представители службы ответили, что выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в налоговой сфере отнесены к компетенции Минфина, и переадресовали запрос ассоциации в ведомство.

Аптеки надеялись, что в Минфине прояснят ситуацию, однако в ведомстве ответили, что «обращения организаций по оценке конкретных хозяйственных ситуаций в Минфине России не рассматриваются и консультационные услуги не оказываются».

Ввоз незарегистрированных лекарств в Россию регламентирован постановлением правительства от 3 апреля 2020 года №441 и постановлением от 5 апреля 2022 года №593 «Об особенностях обращения лекарственных средств для медицинского применения при возникновении дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении РФ ограничительных мер экономического характера».

«Участникам рынка лекарств необходимо понимать, распространяется ли льготная налоговая ставка на препараты с особым статусом обращения, в противном случае теряется смысл принимаемых временных мер», – резюмировали в Ассоциации независимых аптек.

В июне 2021 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о внесении изменений в ст. 176-1 ч. 2 Налогового кодекса РФ. Поправками предусматривается, что производители вакцин от COVID-19 получат право на применение заявительного порядка возмещения НДС. Из пояснительной записки к законопроекту следовало, что при реализации вакцин от COVID-19 применяется ставка по НДС в размере 10%, а при приобретении товаров для производства препарата – 20%, «поэтому у налогоплательщиков – организаций, разработавших вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции, возникает отрицательная разница между суммами налога, исчисленными при реализации, и суммами налога, предъявленными поставщиками товаров (работ, услуг), которая подлежит возмещению из федерального бюджета». Закон был утвержден 2 июля 2021 года.

Фото: ladoga-news.ru

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