Президент «Петровакс» Михаил Цыферов получил более 75% в компании

О предстоящей сделке стороны объявили 3 октября. В капитал компании «Петровакс» должны были войти президент Михаил Цыферов и VB Partners Рубена Варданяна, но распределение долей новых владельцев не раскрывалось.

С 10 октября, по данным СПАРК-Интерфакс, НПО «Петровакс Фарм» принадлежит компании «Фарминвест». В свою очередь 75,01% «Фарминвеста» – у компании «Авеста», зарегистрированной Михаилом Цыферовым в августе, а 25,99% – у «Прогресса». В «Интеррос» сообщали, что Цыферов как владелец доли представляет менеджмент компании.

Собственники «Прогресса» в равных долях – ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» (VB Partners), сам Михаил Бройтман, Ваган Баблоян и Владимир Евсеев.

Для «Петровакс» наступает этап органического роста, объясняли в «Интеррос», добавляя, что холдинг как инвестор считает свою миссию выполненной.

Михаил Цыферов, как сообщали в «Петровакс», останется руководить компанией, но при этом покинет другие должности. Цыферов также числился управляющим директором фонда Winter Capital, где крупнейший инвестор – основатель «Интеррос» Владимир Потанин.

Сумма сделки не раскрывается. Выручка НПО «Петровакс Фарм» в 2021 году составила 13,5 млрд рублей, чистая прибыль – 1,1 млрд рублей. Основные продукты компании – трехвалентная вакцина для профилактики гриппа Гриппол плюс и четырехвалентная Гриппол квадривалент, иммуномодулятор Полиоксидоний, антифибротический препарат Лонгидаза. Также «Петровакс» производит и поставляет вакцину для профилактики пневмококковой инфекции Превенар от Pfizer.

Владимир Потанин в 2022 году попал под санкции Австралии, Канады и Великобритании.

Еще у одного российского производителя – «Р-Фарм» – основная доля перешла от основателя к менеджменту. Алексея Репика в головной структуре группы «Р-Фарм Холдинг», которой принадлежит 89% «Р-Фарм», в 2022 году заменили гендиректор Василий Игнатьев, его зам Валерия Даева и другие менеджеры.

Фото: petrovax.ru

vademec