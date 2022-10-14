«СберМаркет» запустил доставку и самовывоз из сети «Невис»

Онлайн-сервис доставки СберМаркет запустил доставку безрецептурных и самовывоз рецептурных лекарств из сети «Невис» для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Чтобы оформить заказ, необходимо на главной странице мобильного приложения «СберМаркет: Доставка продуктов» выбрать сеть «Невис», после чего определиться с товарами и положить их в корзину, отметить удобный слот доставки и получить лекарства в течение двух часов, а в случае с самовывозом — выбрать ближайший аптечный пункт, в котором можно забрать заказ.

На первом этапе к сервису будут подключены 211 аптек в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Петрозаводске и Пскове, количество подключенных точек и городов в Ленинградской области будет увеличиваться по мере развития проекта.

В Санкт-Петербурге продолжает расти популярность доставки товаров из аптек через СберМаркет. По данным сервиса, в III квартале этого года рост количества заказов составил 15%, по сравнению со вторым кварталом.

На данный момент клиентам СберМаркета доступен самовывоз рецептурных препаратов и доставка безрецептурных лекарств из более чем 2470 аптек в более 100 городах России. В наличии более 20 000 тысяч наименований товаров.

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