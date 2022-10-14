ГК «Промомед» опубликовала первый в своей истории ESG-отчёт

ГК «Промомед» опубликовала ESG-отчет за 2021 год с результатами работы компании в области корпоративного управления, охраны окружающей среды и социальной ответственности.

Первый ESG-отчёт «Промомед» раскрывает основные принципы и достижения компании в области охраны окружающей среды (Environmental), социальной ответственности (Social) и корпоративного управления (Governance) за 2021 год. Отчет подготовлен в соответствии с национальными целями в области устойчивого развития России до 2030 года и стандартами составления нефинансовой отчетности GRI, он также отражает вклад компании в достижение целей в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций.

«Промомед» является приверженцем принципов ESG, планомерно предпринимает усилия в направлениях заботы об окружающей среде, социальном развитии и совершенствовании корпоративного управления. Мы продолжим и дальше следовать принципам устойчивого развития, совершенствовать практики и оперативно реагировать на запросы и потребности наших заинтересованных сторон для реализации своей миссии ― делать людей здоровыми, красивыми и счастливыми», — отметил Петр Белый, Председатель Совета директоров ГК «Промомед».

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