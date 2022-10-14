ЦРПТ: психотропных лекарств в РФ хватит более чем на 7,5 месяца

Запасов медицинских наркотических средств и психотропных препаратов в России хватит более чем на 7,5 месяца, не наблюдается рисков их дефицита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«В России ситуация с поставками медицинских наркотических средств и психотропных препаратов стабильна. Рисков, связанных с дефицитом таких препаратов, не наблюдается: сформированы значительные запасы, а производство и импорт не прекращаются. При сохранении текущего спроса имеющегося стока хватит более чем на 7,5 месяца», – гласит сообщение.

Розничные продажи этих лекарств в штуках за девять месяцев текущего года сократились на 8%, до 286 млн упаковок.

«Как правило, такие препараты назначаются курсами на несколько недель, а одна упаковка рассчитана в среднем на неделю приема», – отметили в ЦРПТ.

По данным Центра развития перспективных технологий, расходы россиян в январе – сентябре на наркотические и психотропные медикаменты достигли 21,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 28%.

gxpnews