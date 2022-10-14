В Казахстане планируется построить новый химико-фармацевтический завод

Компания Tanushree Air Techniques (Индия) намерена построить химико-фармацевтический завод полного цикла на территории индустриальной зоны «Сарань» (Карагандинская область Казахстана). Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании АО «НК Kazakh Invest».

Проект реализуют в соответствии с международными стандартами GMP. Планируется создать 170 рабочих мест. Продукцию хотят поставлять на внутренний и близлежащие рынки. Стоимость проекта превысит $30 млн.

Представитель компании Tanushree Air Techniques Апурвасинх Чавада заявил о намерении открыть в Казахстане завод по производству лекарственных препаратов. Как он заверил, кроме организации производства, компания обязуется обучить казахстанских сотрудников работе с высокотехнологичной аппаратурой.

«Мы обладаем 20-летним опытом работы в фармацевтической отрасли в Индии, реализовали более 140 проектов и поставляем продукцию во многие страны мира. В Казахстане мы планируем реализовать проект с целью расширения нашей производственной цепочки в Центрально-Азиатском регионе», – отметил Апурвасинх Чавада.

gxpnews