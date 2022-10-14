Фонд: Medac приостановила поставки в Россию препарата для терапии несовершенного остеогенеза

Немецкая компания Medac GmbH приняла решение приостановить поставки в Россию до конца 2023 года препарата с МНН памидроновая кислота (Памидронат медак), используемого для терапии несовершенного остеогенеза. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Хрупкие люди» со ссылкой на информацию от российского представительства немецкой фармкомпании.

Директор фонда «Хрупкие люди» Елена Мещерякова сообщила Vademecum, что официального письма от немецкой компании в фонде не получали, однако представитель российского подразделения Medac GmbH сообщил о приостановке поставок препарата в ходе телефонного разговора.

В Medac на момент публикации не ответили на запрос Vademecum о перспективах поставок и причине их приостановки.

Елена Мещерякова отметила, что памидроновая кислота является наиболее эффективной для терапии несовершенного остеогенеза. Альтернативные препараты для лечения пациентов с несовершенным остеогенезом – это золедроновая кислота. По ее словам, такой «протокол лечения пока известен не многим врачам», потому отсутствие Памидроната медак может негативно сказаться на пациентах.

Medac GmbH – единственная компания, поставлявшая в Россию памидроновую кислоту. Препарат Помегара зарегистрирован также у швейцарской Genfa Medica, но в России представительство компании ликвидировано. По данным Росздравнадзора, последний раз Памидронат медак вводился в оборот в 2020 году.

По данным Headway Company, объем закупок препарата Памидронат медак в 2021 году составил 6, 25 млрд рублей, в первом полугодии 2022 года – 4,94 млрд рублей.

В начале октября в ассоциации онкопациентов «Здравствуй» сообщили о возникновении в России дефицита еще одного препарата, альтернативы которому нет – Онкаспара (пэгаспаргаза) от французской Servier, используемого для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом.