«Пациентский контроль» просит увеличить финансирование закупок АРВ-препаратов на 15 млрд рублей

Первыми об обращении «Пациентского контроля» в правительство написали «Ведомости».

В письме организации говорится, что общая сумма затрат на все закупки АРВ‑препаратов в России в 2021 году составила 31,69 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом бюджет централизованных закупок увеличился на 2,88 млрд рублей, однако «формально», так как 1,36 млрд рублей пришлись на закупки для ФСИН, которые в 2020 году не входили в общую сумму закупок Минздрава.

Также в обращении отмечается, что в 2022 году Минздрав производил централизованные закупки после исчерпания бюджета на препараты на текущий год за счет средств, предназначенных на 2023 год. На основании этих данных представители пациентского движения сделали вывод, что потребность в АРВ-препаратах очевидным образом возросла.

В Минфине, куда правительство перенаправило письмо «Пациентского контроля», сообщили, что на 2023–2025 годы на осуществление федеральных централизованных закупок будет выделяться 31,7 млрд рублей ежегодно. В пациентской организации уверены: учитывая то, что из бюджета на следующий год уже потрачено 8,6 млрд рублей, оставшихся 23,1 млрд рублей в 2023 году будет недостаточно для обеспечения АРВ-препаратами всех нуждающихся пациентов.

В 2021 году на диспансерном учете, по данным Федерального научно-методического центра по профилактике СПИДа Роспотребнадзора, состояли 803,79 тысячи инфицированных ВИЧ россиян, получали лекарства 660,8 тысячи пациентов. При этом в прошлом году в России выявлена 71 тысяча новых случаев ВИЧ-инфекции, а прирост получающих терапию составил только 55,8 тысячи человек. Количество годовых курсов, закупленных в 2021 году, составило 391,07 тысячи, что на 15% меньше, чем в 2020 году.

Движение «Пациентский контроль» также обеспокоено сложившейся ситуацией вокруг долутегравира (Тивикай от британской GSK) и собирается направить в Минздрав России и GSK обращение с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию по препарату.

В «Пациентском контроле» отметили, что поставки долутегравира на 2022 год по федеральной закупке завершились в апреле 2022 года, однако в организацию приходят сообщения о перебоях с препаратом из Кемеровской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Пермского и Краснодарского краев, а также республик Башкортостан, Крым и Марий Эл.

Представители организации полагают, что причиной сложившейся ситуации стало сокращение Минздравом заявок регионов на долутегравир. Отмечается, что некоторые регионы смогли частично решить проблему с нехваткой препарата, закупив его за региональные деньги, однако не у всех субъектов РФ есть такая возможность.

В ФМБА России подтвердили, что поставка долутегравира в региональные медучреждения осуществлена не в полном объеме. Представители ФМБА обратились в Минздрав с просьбой помочь в разрешении ситуации.

Фото: recipe.ru

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