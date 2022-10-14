В Псковской области за 145 млн рублей запустят производство экспресс-тестов

Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино», расположенной в Псковской области, одобрил инвестпроект ООО «Фактор-Мед Продакшн». Планируется, что компания за 145 млн рублей запустит производство различных медицинских диагностических экспресс-тестов, в том числе для выявления наркотических веществ.

Пока что «Фактор-Мед Продакшн» не анонсирует дату запуска производства и названия тест-систем, которые будут там выпускаться. Предполагается, что в первый год работы мощность производства составит около 730 тысяч медизделий. На пятый год работы компания планирует выпускать более 1 млн тестов.

Производство в Псковской области позволит создать 40 рабочих мест, а со временем штат может быть расширен до 200 сотрудников.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Фактор-Мед Продакшн» было зарегистрировано в Москве в 2011 году. Бенефициаром юрлица является Владислав Малышев. В 2021 году выручка компании составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль – 158,3 млн рублей.

ОЭЗ «Моглино» создана в Псковской области в соответствии с постановлением Правительства РФ №729 от 19 июля 2012 года. Регистрация юрлица в Псковском районе – обязательное условие для желающих стать резидентом ОЭЗ. Далее потенциальный резидент должен защитить свой инвестиционный проект на наблюдательном и экспертном советах. Резидент, получающий налоговые преференции (например, первые 10 лет транспортный налог и налог на имущество будут нулевыми), должен вложить в свой проект минимум 120 млн рублей, из них не менее 40 млн рублей – в первые три года.

В состав ОЭЗ входит несколько представителей фарммедпрома. В апреле 2021 года компания «Медипласт» анонсировала строительство завода по производству медизделий – расходных материалов из пластика. Объем инвестиций в проект оценивался в 120 млн рублей.

В сентябре того же года другой резидент ОЭЗ – ООО «Веста-Производство» – сообщил о намерении организовать в Псковской области производство спанбонда, в том числе для изготовления одноразовых медизделий. Мощность предприятия составит 1,6 тысячи тонн в год, в ходе реализации проекта будет создано 28 рабочих мест. Суммарный бюджет проекта оценивается в 121,3 млн рублей, из которых 50 млн рублей могут быть предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа.