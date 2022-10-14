Минфин предложил освободить «Круг добра» от уплаты НДС при закупке незарегистрированных лекарств

Минфин России предложил внести изменения в ст. 149 ч. 2 Налогового кодекса РФ, чтобы наделить госфонд «Круг добра» правом не уплачивать НДС при закупке незарегистрированных лекарств. Ранее тематическое поручение ведомству дал премьер-министр Михаил Мишустин.

В настоящее время на основании пп. 16 ст. 150 Налогового кодекса РФ при ввозе на территорию страны незарегистрированных препаратов, предназначенных для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретных пациентов, налог на добавленную стоимость (НДС) не уплачивается при условии представления в таможенные органы соответствующего разрешения, выданного Минздравом.

Осуществлять ввоз в Россию таких лекарств имеют право только определенные организации, в числе которых фонд не прописан. Организации, передающие «Кругу добра» незарегистрированные лекарства, требуют от фонда уплаты НДС в общеустановленном порядке, говорится в пояснительной записке к подготовленному Минфином законопроекту.

В конце июня 2022 года президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшихся 1 июня встреч по вопросам социальной поддержки детей. Среди прочего правительству было поручено внедрить механизм компенсации фонду затрат на уплату НДС по закупкам незарегистрированных лекарств.

Спустя неделю Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации сообщил о необходимости внесения в законодательство изменений, предусматривающих освобождение фонда «Круг добра» от уплаты НДС при закупке незарегистрированных препаратов. Тогда же премьер поручил Минфину подготовить нормативную базу под это решение.

В настоящее время, как незарегистрированный, фонд «Круг добра» закупает 33 препарата, среди которых, например Trikafta (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor) от Vertex для терапии муковисцидоза, Карзиба (динутуксимаб бета) от EUSA Pharma для лечения нейробластомы, Lamzede (velmanase alfa) от Chiesi Farmaceutici для терапии альфа-маназидоза, Voxzogo (vosoritide) от BioMarin для лечения детей с ахондроплазией и другие.