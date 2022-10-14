Правительство сможет утверждать единственного поставщика товаров для СВО

В Госдуме предложили разрешить закупки у единственного поставщика в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также специальной военной операции (СВО). Также правительство и регионы временно смогут производить закупки у единственного поставщика и вне закона «О контрактной системе». Такие поправки готовят к законопроекту об изменениях в 44-ФЗ. Комитет Госдумы по экономической политике изменения одобрил, во втором чтении законопроект планируется рассмотреть 18 октября.

Правительство РФ в марте внесло поправки в 44-ФЗ, предусматривающие распространение порядка изменения госконтрактов в сфере строительства на контракты по выполнению работ по геологическому изучению недр. В первом чтении законопроект был принят в мае 2022 года.

Ко второму чтению предложены другие поправки. Правительство сможет утверждать перечень ведомств, которые будут вправе осуществлять закупки у единственного поставщика в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства. Вместе с Минобороны эти ведомства смогут проводить закупки у единственного поставщика и в целях проведения спецоперации.

Кроме того, до конца 2023 года Правительство России и региональные администрации смогут устанавливать дополнительные случаи закупки у единственного поставщика, помимо предусмотренных Законом о контрактной системе. Также правительство до этого срока сможет определить случаи, при которых закупки будут проходить в закрытом режиме.

Конкретные категории товаров не упоминаются. Но в отношении медизделий уже предложены новые меры. Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал об инициативе «Единой России» временно вывести закупки медизделий для Минздрава и Минобороны в целях обеспечения армейских подразделений и госпиталей из-под действия закона о госзакупках.

В марте президент Владимир Путин утвердил закон, позволяющий госзаказчикам закупать лекарства, медизделия и технические средства реабилитации у единственного поставщика. Ведение реестра таких поставщиков товаров, не имеющих российских аналогов и производимых единственной компанией из иностранных государств, не вводивших санкции, возложено на Минпромторг.