Минздрав изменит схему финансирования лечения генно-инженерными биопрепаратами

Все виды ВМП в базовой программе ОМС (ВМП-I) и вне ее (ВМП-II), предполагающие проведение терапии ГИБП по данным профилям, теперь могут использоваться только для инициации лечения либо смены терапии, при этом поддерживающее лечение иммунодепрессантами осталось в системе ОМС.

Были как исправлены существующие методы ВМП, так и добавлены новые. В перечне ВМП-I появилась новая группа по профилю «педиатрия» с тарифом 198,3 тысячи рублей. Она предполагает инициацию ГИБП и СИ для пациентов с юношеским артритом с высокой или средней степенью активности воспалительного процесса и (или) резистентностью к проводимому лекарственному лечению. Также в первом перечне ВМП скорректирована под инициацию единственная группа профиля «ревматология» – для взрослых пациентов с профильными болезнями, а также соответствующие группы профилей «дерматовенерология» и «гастроэнтерология».

Появились три специальные группы ВМП-II для лечения ревматологических болезней у детей со стоимостью лечения за случай в 351, 637 и 903 тысячи рублей. Исключена поддерживающая терапия из методов лечения для пациентов до 18 лет с тяжелым течением бронхиальной астмы, обострением атопического дерматита или хронической крапивницей тяжелого течения, имеющих болезнь Крона и рецидивирующий неспецифический язвенный колит.

Какова причина таких изменений, в Минздраве РФ и ЦЭККМП (они занимались обновлением списков ВМП) не уточняют. Ранее по поручению главы ведомства Михаила Мурашко центр экспертизы провел масштабное переформатирование перечней ВМП-I, ВМП-II и КСГ, чтобы исключить в них дублирующие методы. В том числе предполагалось избавиться от задвоения тарифов, предполагающих проведение ГИБП.

Против изменений выступил Всероссийский союз пациентов – там направили обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, председателя Федерального фонда ОМС Ильи Баланина и гендиректора ЦЭККМП Виталия Омельяновского.

По мнению Союза, пациенты с иммуновоспалительными заболеваниями, в частности ревматическими, могут лишиться возможности получать современную терапию ГИБП и СИ по ОМС. Авторы письма подчеркивают, что корректировка способов оплаты приведет к тому, что оплачивать ГИБП по ОМС не смогут врачи других специальностей – «аллергологии-иммунологии», «пульмонологии» и «оториноларингологии». Однако в пояснениях ЦЭККМП об ограничениях в оплате терапии для любых других профилей, кроме указанных ранее четырех, не говорится.

ВСП опасается, что возникнут трудности с предоставлением квот ВМП-II региональным медорганизациям (этот сегмент ВМП оплачивает региональный либо федеральный бюджет), а также отмечают, что не все коды заболеваний МКБ-10, по которым применяются ГИБП, есть в ВМП.

Кроме того, сроки ожидания госпитализации с возмещением по КСГ фиксированы и составляют до 14 рабочих дней, а по ВМП никак не лимитированы, добавляют в Союзе пациентов. Это значит, что пациенты могут ожидать лечения дольше, чем это предусмотрено клиническими рекомендациями по соответствующим профилям.

В то же время тарифы по ОМС по коду МКБ-10 покрывают лишь базисную терапию, и далеко не все медорганизации будут готовы их использовать для инициации или замены ГИБП и СИ, напоминают в ВСП. Например, тариф КСГ для лечения взрослых пациентов с бронхиальной астмой – 28,4 тысячи рублей. Для сравнения: одно введение ГИБП бенрализумаба, применяемого при этом заболевании, обходится в 136,1 тысячи рублей.

Пациентские организации в конце 2021 года обращались в Правительство РФ, Минздрав, ФФОМС и к депутатам Госдумы по поводу убыточности схем оплаты терапии ГИБП и СИ при ревматических заболеваниях.

Фото: med2med.ru

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