Viatris может продать свой безрецептурный бизнес за 3 млрд евро

Компания Viatris может продать свое подразделение по производству безрецептурных препаратов. Сумма сделки может составить более 3 млрд евро.

Американский производитель лекарств Viatris изучает возможность продажи своего подразделения безрецептурных препаратов в Европе. Сумма сделки может составить более 3 млрд евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Компания работает с инвестиционным холдингом Jefferies Financial Group в поисках потенциальных претендентов на покупку бизнеса.

Viatris не ответила на запрос Bloomberg, но генеральный директор компании Майкл Геттлер ранее дал понять, что его задача — сократить «непрофильные активы» компании. В рамках этой стратегии Viatris продала свое дженериковое подразделение Biocon за 3,3 млрд долл. The Endponts News пишет, что, согласно Геттлеру, Viatris «добилась значительных успехов по ранее объявленным продажам других избранных непрофильных активов». Компания планирует закончить этот процесс к концу 2023 года.

Фармацевтические компании часто выделяют в обособленные компании или продают свои безрецептурные активы, чтобы сосредоточиться на более прибыльных направлениях деятельности, таких как онкология и лечение редких заболеваний. Ранее в этом году GSK выделила свое потребительское подразделение в отдельную компанию Haleon, а J&J выбрала название Kenvue для своей компании по продаже безрецептурных препаратов.

Viatris была образована в 2020 году в результате слияния компании Mylan и подразделения Pfizer Upjohn. Она стала одним из крупнейших игроков на мировом рынке дженериков и производит такие продукты, как Lipitor для снижения уровня холестерина, противосудорожное лекарство «Лирика» и средство лечения эректильной дисфункции «Виагра». Компания планирует сократить расходы на 1 млрд долл. и провести реструктуризацию.

Николай Соколов

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