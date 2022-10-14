«Ригла» купила 11 аптек тверской сети ООО «Аптека — Управление»

«Ригла» завершила сделку по покупке 11 аптек сети ООО «Аптека — Управление», состоящей из 13 аптек в Тверской области. За этот год компания уже приобрела аптеки в Твери, Кирове и Туле.

Компания «Ригла» купила 11 аптек сети ООО «Аптека — Управление» в Тверской области. Об этом «ФВ» рассказали в компании.

До конца октября в Тверской области будет открыта первая в регионе «Здравсити Аптека» — это 11-я, завершающая сделку по приобретению точка. Первые купленные 10 аптек сети работают под брендом «Будь здоров». Сумма сделки не раскрывается. Средняя площадь приобретенных торговых точек — 77 м2.

Говоря о причинах покупки, в «Ригле» отметили, что Тверская область входит в число приоритетных регионов развития аптечной сети. Вместе с точками под крыло «Риглы» перешли и работающие в них специалисты. В будущем сеть планирует развитие в области именно через формат «Здравсити Аптеки», отметили в компании.

В 2022 году «Ригла» показывает большую активность в покупке региональных аптек. В январе этого года компания приобрела розничную сеть «Аптеки Вятки» (12 аптек) в Кирове. В апреле компания купила 34 точки аптечной сети «СПАР аптека» в Туле.

Руслан Мавлиханов

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