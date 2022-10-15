FDA предупреждает о нехватке препарата Adderall для лечения СДВГ из-за задержек с производством Teva

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило, что в связи с периодическими задержками производства в Teva Pharmaceutical наблюдается нехватка Adderall, препарата для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом сообщает Reuters.

Adderall – одобренный FDA рецептурный препарат, состоящий из двух стимуляторов – амфетамина и декстроамфетамина.

Другие компании продолжают выпускать смешанные соли амфетамина, но их недостаточно для удовлетворения спроса на рынке Соединенных Штатов за счет этих производителей, заявил регулятор здравоохранения США.

Согласно веб-сайту FDA, восстановление поставок для различных доз и форм препарата колеблется с октября 2022 года по март 2023 года.

«Возможно, некоторые люди могут столкнуться с незавершенными заказами (периодически) из-за сроков и высокого спроса, но они носят временный характер. Мы ожидаем восстановления запасов в ближайшие месяцы», – заявила Teva.

gxpnews