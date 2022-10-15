Viatris планирует продать свой безрецептурный бизнес за 3 млрд евро

Американская фармкомпания Viatris рассматривает возможность продажи своего подразделения безрецептурных препаратов в Европе за 3 млрд евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Вместе с инвестиционным холдингом Jefferies Financial Group компания ищет потенциальных покупателей бизнеса.

Источники отмечают, что этот актив может привлечь интерес со стороны крупных частных инвестиционных компаний, у которых есть внебиржевой бизнес, или стратегических клиентов, которые стремятся развивать свой бизнес в регионе. Переговоры продолжаются, но пока никаких окончательных решений не принято, отмечают источники.

Фармацевтические компании все чаще выделяют или стремятся продать свои безрецептурные активы, чтобы сосредоточиться на более прибыльных областях, таких как онкология и лечение редких заболеваний, отмечает агентство. Ранее в этом году GSK выделила свое потребительское подразделение в отдельную компанию, в то время как ее конкурент Sanofi обсуждает варианты выделения своего бизнеса в сфере потребительских товаров для здоровья.

Viatris была создана в результате слияния Mylan и Pfizer Upjohn в 2020 году. Компания известна своими непатентованными брендами-блокбастерами: средством для снижения уровня холестерина Lipitor, препаратом для лечения эректильной дисфункции «Виагра» и антидепрессантом «Золофт». Его менее известные продукты, отпускаемые без рецепта, – это пищевые добавки, такие как железо, лекарства от аллергии и косметика.

gxpnews