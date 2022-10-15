Верховный суд США отклонил запрос Novartis о блокировке выпуска дженериков Gilenya

Верховный суд США отклонил запрос швейцарской Novartis о блокировке выпуска дженериков препарата Gilenya от рассеянного склероза китайской HEC Pharm Co. Ltd. и другими производителями, пишет Reuters.

Ранее Novartis подала в суд на HEC и десяток других производителей дженериков, обвинив их в нарушении патентных прав после того, как они направили заявки на одобрение дженериков Gilenya в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Суд встал на сторону ответчиков.

Препарат является третьим по объему продаж в портфеле швейцарской компании, в прошлом году он принес Novartis $2,8 млрд. В июне 2022 года Апелляционный суд США по федеральному округу, специализирующийся на патентах, постановил, что ключевой патент Novartis на Gilenya недействителен.

FDA одобрило Gilenya, таблетку для приема один раз в день, для лечения рецидивирующих форм рассеянного склероза, в 2010 году. В сентябре Novartis заявила, что ожидает сокращения продаж препарата на $300 млн до конца 2022 года, если выпуску дженериков лекарства будет дан зеленый свет.

gxpnews