Совет ЕЭК опубликовал проект документа о продлении переходного периода для регистрации медизделий

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликовал проект протокола о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий ЕАЭС. Он предусматривает продление переходного периода для регистрации медизделий до 2025 года.

Отмечается, что в течение следующих 90 дней государства-члены должны будут проинформировать ЕЭК о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для подписания этого документа.

Кроме того, для общественного обсуждения вынесен проект протокола изменений в Соглашение о едином рынке медизделий, предполагающий бессрочную возможность установления национальных правил регистрации из-за чрезвычайных причин – эпидемий, экономических ограничений или военных действий.

Предполагается, что такой механизм регистрации также допустимо использовать при риске дефицита медизделий в случае введения санкций в отношении хотя бы одной из стран ЕАЭС. Обращение медизделий в таком случае будет регулироваться законодательством государств-членов в течение действия указанных условий и устранения их последствий.

В декабре 2021 года Правительство РФ пролонгировало ускоренный порядок допуска на российский рынок медизделий для борьбы с COVID-19 по постановлению № 430 на три года – до 1 января 2025 года. В сентябре 2022 года на аналогичный срок был продлен механизм упрощенной регистрации на потенциально дефицитные медизделия по постановлению № 552.

gxpnews