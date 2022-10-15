Японская Fujifilm отказалась от внедрения Avigan как лекарства от COVID-19

Японская Fujifilm Holdings прекратила разработку своего противогриппозного препарата Avigan (фавипиравир) как средства терапии COVID-19, сообщает Reuters. В марте Fujifilm прервала испытания третьей фазы, заявив, что появление варианта омикрон усложнило измерение эффективности препарата в предотвращении тяжелых симптомов.

Последующий анализ данных 84 человек, участвовавших в испытании, не показал существенных результатов, говорится в заявлении компании.

Avigan был одобрен для экстренного лечения гриппа в Японии в 2014 году. В декабре 2021 года японская медицинская комиссия пришла к выводу, что данные клинических испытаний препарата неубедительны.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ выражал надежду, что Avigan будет одобрен в мае 2020 года для лечения COVID-19, и обещал пожертвовать запасы препарата нуждающимся странам.

gxpnews