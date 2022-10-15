Китайская компания получила одобрение на лекарство нового типа от диабета

В Китае одобрили первый в мире препарат нового типа против диабета, активатор глюкокиназы от компании Hua Medicine. Тем не менее его эффективность вызывает вопросы.

Китайская компания Hua Medicine сообщила, что заявка на ее препарат HuaTangNing (dorzagliatin) против диабета 2-го типа одобрена Национальным управлением медицинской продукции (NMPA) Китая. Препарат разрешен к применению как для ранее не лечившихся пациентов, так и для пациентов, ранее проходивших лечение, в комбинации с метформином.

HuaTangNing является первым одобренным активатором глюкокиназы (GKA) в мире. Компания отмечает, что это первый случай в мире почти за 10 лет, когда на рынок выходит препарат с новым механизмом действия для лечения диабета 2-го типа.

Клинические исследования показали, что HuaTangNing может восстанавливать нарушенную сенсорную функцию глюкокиназы и улучшать способность пациентов с диабетом 2-го типа самостоятельно регулировать уровень глюкозы в крови. FiercePharma, однако, пишет, что результаты испытаний не слишком впечатляют, а препарат все еще уступает в эффективности «Оземпику» от Novo Nordisk.

Так, исследование SEED показало, что монотерапия dorzagliatin снижает уровень сахара в крови на 1,15% после 24 недель лечения по сравнению с 0,58% в группе плацебо. В исследовании DAWN комбинация dorzagliatin и метформина снижала уровень сахара на 1,02% через 24 недели по сравнению с 0,66% в контрольной группе, принимавшей метформин.

Препараты из этой группы в целом были не очень успешны. Разработка кандидатного средства piragliatin от Roche была прекращена после того, как II фаза испытаний показала гепатотоксичность препарата. AZD1656 от AstraZeneca, AMG 151 от Amgen и MK-0941 от MSD также не прошли проверку в ходе клинических испытаний.

Фото: huamedicine.com

Николай Соколов

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