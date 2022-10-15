Коммерческие аптеки кратно сократили продажи Феназепама

Коммерческие аптеки массово отказываются от продажи препарата Феназепам (бромдигидрохлорфенилбензодиазепин) и его полных аналогов (Бензозепам, Элзепам, Фезанеф, Фенорелаксан и Транквезипам), сообщает РБК со ссылкой на данные агрегаторов и справочных служб. Это связано с ужесточением правил его обращения и отпуска в марте. Основной производитель препарата «Валента Фарм» оценивает снижение розничных продаж Феназепама в 40 раз по сравнению с уровнем 2021 года.

По данным, отраженным в агрегаторе «Мегаптека», который охватывает 25 тысяч аптечных точек (в том числе государственных) в 78 регионах России, по состоянию на 13 октября Феназепам не продавался ни в одной из аптек, подключенных к нему.

Согласно данным московского справочного сервиса Aptekamos.ru, Феназепам в наиболее распространенной дозировке 1 мг (диспергируемые таблетки) продается всего в двух аптеках столицы, причем в одной из них («Лекарь Фарм») – по цене 1,6 тысячи рублей. Согласно данным DSM Group, в 2021 году средняя стоимость проданной упаковки препарата в рознице не превышала 300 рублей, а за январь – август 2022 года она выросла почти в два раза и теперь составляет 532 рубля. В «Лекарь Фарм» не смогли объяснить, почему цена на Феназепам в аптеке в три раза выше средней стоимости.

В Росздравнадзоре поручили провести проверку аптек Москвы и Подмосковья, поскольку с 22 сентября для Феназепама в форме таблеток установлена предельная цена 92 рубля без учета НДС.

Основной российский производитель Феназепама – компания «Валента Фармацевтика» – последний раз вводила препарат в обращение в июне 2022 года. Всего за девять месяцев этого года введено в обращение 25 серий препарата в таблетках, за прошлый год – 95 серий, следует из реестра Росздравнадзора.

По данным ЦРПТ, в настоящее время на складах дистрибьюторов находится 440 тысяч упаковок Феназепама, в аптеках – 80 тысяч упаковок. Этого объема, по данным ЦРПТ, хватит на пять месяцев.

В марте 2021 года правительство своим постановлением включило действующее вещество Феназепама в список сильнодействующих веществ. Теперь препарат подлежит предметно-количественному учету (ПКУ), производители и аптеки должны вести журналы по отпуску таких веществ. Спустя месяц стали появляться первые сообщения о том, что российские аптеки отказываются от реализации бромдигидрохлорфенилбензодиазепина из-за ужесточения правил его отпуска и хранения.