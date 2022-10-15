По делу о завышенных ценах на томографы предъявлено обвинение

Следственные органы предъявили гендиректору дистрибьютора медоборудования «Медсервис-регион» Елене Селищевой окончательное обвинение. По версии следствия, она уговорила экс-чиновника Минздрава Челябинской области провести в 2020 году торги по закупке томографов по завышенной стоимости и в результате похитила 82,5 млн рублей бюджетных средств. Селищева вину не признает.

Расследованием занимается управление Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Селищева обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 4 ст. 33 и ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, Селищева в 2022 году через аффилированные компании участвовала в аукционах, по итогам которых Минздрав Челябинской области заключил контракты на поставку томографов на сумму более 191 млн рублей. На тот момент томографы серии Optima CT540 при покупке их у производителя GE Healthcare стоили по 25,98 млн рублей за единицу, тогда как контракты с подконтрольными Селищевой компаниями заключались на 46,5–50 млн рублей. Следствие считает, что обвиняемая заверила бывшего замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова в том, что ее прибыль не превысит 22% от стоимости томографов, но в результате похитила 82,55 млн рублей бюджетных средств.

Селищева находится под стражей с момента задержания в июне. Ее дело объединено с уголовным делом Александра Кузнецова: ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Кузнецов дал против Селищевой показания. После того как ее заключили под стражу, Кузнецова отпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.

Селищева вину не признала. Ее адвокаты Роберт Зиновьев и Сергей Лаврентьев настаивают на более мягкой мере пресечения и на том, что получение прибыли предпринимателем при участии в закупках абсолютно законно. Сотрудники «Медсервис-региона» обращались к президенту РФ Владимиру Путину, указывая, что предъявленное обвинение игнорирует назначение любой предпринимательской деятельности – извлечение прибыли. Также они отмечали, что к предприятию не предъявляли претензии заказчики.

«Медсервис-регион» на 40% принадлежит Елене Селищевой, остальная часть в равных долях распределена между Маргаритой Мальцевой и Александром Караваевым. Выручка компании за 2021 год составила 937,7 млн рублей, чистая прибыль – 10,1 млн рублей.