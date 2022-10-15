Пациенты с ВИЧ просят Минздрав организовать дополнительные закупки долутегравира

В том же обращении представители пациентской организации просят Минздрав разъяснить, по какой причине заявки от регионов, в том числе на долутегравир, несмотря на увеличение бюджета на закупку АРВ-препаратов, продолжают урезаться и не удовлетворяются в полном объеме. Также они просят ведомство предоставить информацию, какие в данный момент предприняты меры для ликвидации дефицита долутегравира, нормализации ситуации по обеспечению ВИЧ-положительных пациентов препаратами и предотвращения повторения подобной ситуации в 2023 году.

Ситуация усугубляется тем, что многие субъекты не имеют возможности покрытия дополнительной потребности в АРВ-препаратах за счет региональных бюджетов – выделенных средств недостаточно для преодоления дефицита, заявили представители «Пациентского контроля». По их данным, в 2021 году 23 субъекта РФ вообще не проводили закупки АРВ-препаратов и лишь в 21 регионе были проведены закупки на общую сумму более 10 млн рублей. В медицинских учреждениях ФМБА России обеспечение пациентов препаратами для лечения ВИЧ-инфекции происходит только АРВ-препаратами, которые поступают в результате проведения централизованных закупок.

По данным «Пациентского контроля», наиболее сложная ситуация с нехваткой долутегравира сложилась в Тюменской области и в медучреждениях ФМБА России. Также в организацию поступили сообщения, свидетельствующие о дефиците препарата в Краснодарском крае и Республике Крым.

«Из сообщений пациентов следует, что из-за нехватки долутегравира лечащие врачи вынуждены менять схемы лечения ВИЧ без медицинских показаний, исходя из того, что есть в наличии на остатках в лечебном учреждении, в том числе назначать АРВ-препараты, которые ранее были отменены из-за возникших нежелательных явлений. Мы обеспокоены тем, что такие замены негативно отражаются на приверженности пациентов лечению и результатах их лечения», – говорится в письме.

Авторы обращения также отмечают, что, согласно информации, размещенной на официальном сайте ЕИС в сфере закупок, в 2022 году значительно сократились объемы закупок долутегравира. По состоянию на 13 октября данных о дополнительных аукционах на долутегравир от ФКУ Минздрава не обнаружено.

В 2021 году ФКУ Минздрава закупило 90,06 тысячи годовых курсов долутегравира, а регионы – 4,15 тысячи курсов. В 2022 году ФКУ Минздрава приобрело 83,17 тысячи курсов, регионы – 2,4 тысячи.

Ранее представители «Пациентского контроля» направили письмо в Правительство РФ с просьбой увеличить финансирование закупок АРВ-препаратов на 2023–2025 годы на 15 млрд рублей.

Фото: forum.stagila.ru

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