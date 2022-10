«Эйлитон» за 700 млн рублей запустил в Дубне производство анализаторов для исследования крови Пациенты с ВИЧ просят Минздрав организовать дополнительные закупки долутегравира » Pfizer признала, что не испытывала свою вакцину от COVID-19 на предотвращение передачи вируса Видео с ответом представителя Pfizer в Европарламенте о том, что компания не была уверена в эффективности вакцины против COIVD-19 в предотвращении передачи коронавируса от человека к человеку до вывода препарата на рынок, широко распространилось в соцсетях. Член Европарламента Роберт Роос, опубликовавший видео, обвинил Pfizer во лжи потребителям. Но у Pfizer, получившей в 2021 году $37 млрд выручки от мировых продаж вакцины, не было цели испытывать препарат по этому показателю, говорят в компании. Американская Pfizer не испытывала свою вакцину против COVID-19 на эффективность в предотвращении передачи коронавируса от человека к человеку до вывода препарата на рынок, призналась на слушаниях в Европарламенте глава по международным развитым рынкам компании Джанин Смолл в ответ на вопрос Рооса. «Нам пришлось двигаться со скоростью науки», – сказала Смолл. Этот ответ широко распространился в соцсетях. Член Европарламента Роберт Роос, задавший этот вопрос на слушаниях, выложил в Twitter видео с ответом Смолл и написал, что тезис «Сделай прививку для других» «всегда был ложью». Единственной целью было, по его мнению, стимулировать население к вакцинации. Твит собрал сотни тысяч лайков и репостов с хештегом #PfizerLiedPeopleDied. Между тем, как пишет The Associated Press, Pfizer никогда не утверждала, что подтвердила эффективность вакцины в предотвращении передачи вируса в ходе клинических испытаний до ее вывода на рынок. Незадолго до выпуска вакцины гендиректор Pfizer Альберт Бурла подчеркивал, что препарат все еще испытывается. В публикации в The New England Journal of Medicine в декабре 2020 года об итогах исследования также не упоминалось об эффективности по снижению передачи вируса. Не говорится об этом и в пресс-релизе FDA от 11 декабря 2020 года об одобрении вакцины для экстренного использования. Там утверждается, что «в настоящее время нет данных, позволяющих определить, как долго вакцина будет обеспечивать защиту, а также нет доказательств того, что вакцина предотвращает передачу SARS-CoV-2 от человека к человеку». В Pfizer говорят, что предотвращение распространения вируса не было конечной точкой исследования – испытывалась эффективность в предотвращении заболеваемости COVID-19, особенно в тяжелой форме. Показатель, связанный с передачей вируса, сложно замерить – нужно слепое рандомизированное плацебо контролируемое испытание, говорят эксперты. В конце 2021 года в научном журнале BMJ появилась публикация, в которой сообщалось, что ускоренное проведение исследований и одобрение вакцины Pfizer могло быть достигнуто за счет нарушения целостности данных и безопасности пациентов. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) ответили, что все данные по вакцине были тщательно изучены, и оснований для сомнений в безопасности, эффективности и качестве вакцины нет. Источник: The Associated Press

Фото: youtube.com vademec