«Эйлитон» за 700 млн рублей запустил в Дубне производство анализаторов для исследования крови

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» Московской области – компания «Эйлитон» – приступил к выпуску гематологических автоматических анализаторов «Гемадифф 3». Инвестиции компании в производство превысили 700 млн рублей.

Уже до конца октября 2022 года на заводе «Эйлитон» в ОЭЗ «Дубна» могут быть выпущены 50 анализаторов, до конца года – 300 изделий. Приборы, предназначенные для проведения клинического анализа крови по 22 показателям, будут направлены в медучреждения Московской области и других регионов.

«Эйлитон» занимается разработкой, производством и продажей приборов и расходных материалов для клинической лабораторной диагностики. В 2013 году компания стала резидентом ОЭЗ «Дубна», открыв производственный комплекс и став якорным проектом Медико-технического кластера Московской области.

В июле 2020 года «Эйлитон» объявил об увеличении мощности производства вакуумных пробирок до 170 млн изделий в год, что, по оценкам компании, позволит стать крупнейшим производителем профильной продукции. Для реализации проекта компания задействовала льготный займ от Фонда развития промышленности в размере 50 млн рублей, часть которых была вложена в открытие первой в России автоматической линии по выпуску двусторонних игл для взятия крови.

ООО «Эйлитон» зарегистрировано в 2003 году в Дубне Московской области. По данным СПАРК-Интерфакс, 99,9% долей компании принадлежит ООО «Церебрум-М», 0,08% – Александру Шибанову, 0,02% – Сергею Летохову. В 2021 году выручка «Эйлитон» составила 550,5 млн рублей, чистая прибыль – 538 тысяч рублей.

В ноябре 2019 года компания«Гранат Био Тех» на территории ОЭЗ «Дубна» открыла производство полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine. Объем инвестиций в проект превысил 2,1 млрд рублей.

В мае 2022 года научно-производственный центр (НПЦ) «Астра» открыл на базе индустриального парка «БашИнвест» в Уфе новую производственную линию по выпуску пластиковых расходных материалов для анализаторов свертываемости крови. Объем инвестиций в проект составил 50 млн рублей, партнером выступил казахстанский поставщик медизделий Ordamed. Мощность производства оценивается в 4 млн пластиковых кювет в год.